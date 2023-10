Google Analytics est un service d'analyse Web proposé par Google qui suit et rapporte le trafic d'un site Web, actuellement en tant que plate-forme au sein de la marque Google Marketing Platform. Google a lancé le service en novembre 2005 après l'acquisition d'Urchin. Depuis 2019, Google Analytics est le service d'analyse Web le plus utilisé sur le Web. Google Analytics fournit un SDK qui permet de collecter des données d'utilisation à partir des applications iOS et Android, connu sous le nom de Google Analytics for Mobile Apps. Google Analytics peut être bloqué par les navigateurs, les extensions de navigateur, les pare-feu et d'autres moyens.

Site Web : marketingplatform.google.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Google Analytics. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.