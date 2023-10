Google Shopping, anciennement Google Product Search, Google Products et Froogle, est un service Google inventé par Craig Nevill-Manning qui permet aux utilisateurs de rechercher des produits sur des sites d'achats en ligne et de comparer les prix entre différents fournisseurs. Google a annoncé lors de son événement Marketing Live en mai 2019 que le nouveau Google Shopping intégrerait le marché Google Express existant dans une expérience d'achat repensée. Aux États-Unis, Google Shopping est accessible depuis le Web et les applications mobiles, disponibles sur Android et iOS. Google Shopping est également disponible en France, accessible depuis le web uniquement. Comme son prédécesseur, Google Shopping est gratuit et nécessite un compte Google personnel pour acheter sur la plateforme. Une icône d'étiquette de prix colorée remplace l'icône de parachute de Google Express. Sur le Web, les acheteurs peuvent soit accéder à la page d'accueil de la recherche Google pour saisir une requête de recherche, puis sélectionner l'onglet Shopping sous la barre de navigation, soit accéder directement à la page d'accueil de Google Shopping pour rechercher des articles spécifiques, parcourir les départements et consulter les articles tendances. et offres promotionnelles. L'application mobile Google Shopping s'ouvre directement sur la page d'accueil des achats, où les acheteurs peuvent également effectuer des recherches ou parcourir et accéder à leurs listes de courses, à leur historique de commandes et à leurs paramètres de notification. Actuellement, l'inventaire de produits disponible sur l'application est moins robuste que celui disponible sur le Web, car il reflète actuellement les articles que les acheteurs ne peuvent acheter que directement sur Google. En plus d'effectuer leurs achats dans des magasins en ligne réputés, les utilisateurs peuvent effectuer leurs achats en toute confiance dans des magasins en ligne moins connus lorsqu'ils choisissent d'acheter directement sur Google, ce qui inclut une garantie soutenue par Google. La garantie comprend le support client de Google, disponible 7 jours sur 7, ainsi qu'une assistance supplémentaire en cas de retard de commande, en cas de problème d'expédition et pour simplifier le processus de retour et de remboursement, quel que soit le vendeur. Lorsqu'ils sont sur le Web, les acheteurs peuvent identifier les produits qu'ils peuvent acheter sur Google en recherchant l'icône de panier colorée dans l'image d'un produit ou en sélectionnant le filtre Acheter sur Google. La livraison gratuite est disponible sur les commandes éligibles qui correspondent au montant minimum de commande du magasin. Les acheteurs peuvent voir des recommandations de produits personnalisées et des offres promotionnelles sur la page d'accueil de Google Shopping en fonction des paramètres de leur compte Google. D'autres fonctionnalités destinées à aider les acheteurs à trouver les meilleurs prix et les meilleurs endroits pour acheter incluent la possibilité de suivre le prix d'un produit, de comparer le coût total de la commande dans les magasins en ligne ou à proximité, et d'accéder aux critiques de produits et au contenu vidéo associé. Au cours de l’année à venir, des fonctionnalités d’achat supplémentaires seront déployées et intégrées à d’autres produits et plates-formes Google afin de simplifier le parcours d’achat des acheteurs. À l'origine, le service répertoriait les prix soumis par les commerçants et était monétisé via la publicité AdWords, comme les autres services Google. Cependant, en mai 2012, Google a annoncé que le service (qui a également été immédiatement renommé Google Shopping) passerait fin 2012 à un modèle payant dans lequel les commerçants devraient payer l'entreprise pour pouvoir lister leurs produits sur le service. En 2017, Google Shopping a été condamné à une amende record de 2,4 milliards d'euros par la Commission européenne pour avoir accordé la priorité absolue à ses propres services d'achat en ligne dans les résultats de recherche.

Site Web : shopping.google.com

