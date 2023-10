Plurk () est un service gratuit de réseautage social et de micro-blogging qui permet aux utilisateurs d'envoyer des mises à jour (également appelées plurks) via des messages courts ou des liens, pouvant contenir jusqu'à 360 caractères de texte (au 28 décembre 2016, immédiatement auparavant, la limite était de 210, ce qui a été augmenté par rapport à la limite initiale de 140). Les mises à jour sont ensuite affichées sur la page d'accueil de l'utilisateur à l'aide d'une chronologie, qui répertorie toutes les mises à jour reçues par ordre chronologique et transmises aux autres utilisateurs qui ont choisi pour les recevoir. Une caractéristique unique de sa chronologie est le défilement horizontal, qui ne ressemble à aucun autre site de réseautage social ou de micro-blogging populaire comme Twitter ou Facebook, où les utilisateurs peuvent voir plus de publications s'afficher horizontalement sur l'écran, avec les plurks précédents vers la droite. Chacun des fils de discussion affiche des horodatages sous la chronologie et un compteur pour le nombre de réponses ; un fil de discussion peut avoir entre 300 et mille réponses. Les utilisateurs peuvent répondre aux mises à jour des autres utilisateurs à partir de leur chronologie via le site Web Plurk.com, par messagerie privée ou instantanée, ou par messagerie texte via des applications tierces compatibles.

Site Web : plurk.com

