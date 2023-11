Koo est une plateforme de micro-blogging disponible dans le monde entier qui héberge plus de 50 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays. Il permet aux gens d'exprimer leurs pensées dans la langue de leur choix. Il héberge des actualités sociales et des mises à jour de millions de personnes.

Site Web : kooapp.com

