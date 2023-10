Pinterest est un service américain de partage d'images et de médias sociaux conçu pour permettre la sauvegarde et la découverte d'informations (en particulier d'« idées ») sur le World Wide Web à l'aide d'images et, à plus petite échelle, de GIF et de vidéos animés, sous forme de tableaux d'affichage. Le site a été créé par Ben Silbermann, Paul Sciarra et Evan Sharp et comptait plus de 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels en août 2020. Il est exploité par Pinterest, Inc., basé à San Francisco.

Site Web : pinterest.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Pinterest. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.