Facebook (stylisé comme Facebook) est un service américain de médias sociaux et de réseaux sociaux en ligne basé à Menlo Park, en Californie, et un service phare de la société homonyme Facebook, Inc. Il a été fondé par Mark Zuckerberg, avec d'autres étudiants et colocataires du Harvard College. Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz et Chris Hughes. Les fondateurs ont initialement limité l'adhésion à Facebook aux étudiants de Harvard. L'adhésion a été étendue à Columbia, Stanford et Yale avant d'être étendue au reste de l'Ivy League, du MIT et des établissements d'enseignement supérieur de la région de Boston, puis à diverses autres universités et enfin aux lycéens. Depuis 2006, toute personne prétendant avoir au moins 13 ans est autorisée à s'inscrire sur Facebook, bien que cela puisse varier en fonction des lois locales. Le nom vient des annuaires Facebook souvent donnés aux étudiants universitaires américains. Facebook est accessible à partir d'appareils connectés à Internet, tels que des ordinateurs personnels, des tablettes et des smartphones. Après leur inscription, les utilisateurs peuvent créer un profil révélant des informations les concernant. Ils peuvent publier du texte, des photos et du multimédia qui sont partagés avec tout autre utilisateur ayant accepté d'être leur « ami » ou, avec un paramètre de confidentialité différent, avec n'importe quel lecteur. Les utilisateurs peuvent également utiliser diverses applications intégrées, rejoindre des groupes d'intérêt commun, acheter et vendre des articles ou des services sur Marketplace et recevoir des notifications sur les activités de leurs amis Facebook et sur les pages Facebook qu'ils suivent. Facebook a affirmé qu'il comptait plus de 2,3 milliards d'utilisateurs actifs par mois en décembre 2018 et qu'il s'agissait de l'application mobile la plus téléchargée des années 2010 dans le monde. Facebook a fait l'objet d'une large couverture médiatique et de nombreuses controverses, impliquant souvent la confidentialité des utilisateurs (comme avec le le scandale des données de Cambridge Analytica), la manipulation politique (comme lors des élections américaines de 2016), les effets psychologiques tels que la dépendance et la faible estime de soi, et les contenus tels que les fausses nouvelles, les théories du complot, la violation du droit d'auteur et les discours de haine. Les commentateurs ont accusé Facebook de faciliter volontairement la diffusion de tels contenus.

Site Web : facebook.com

