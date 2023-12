Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Discovery+ (prononcé Discovery Plus ; stylisé comme Discovery+) est un service de streaming appartenant à Discovery, Inc. Le service se concentre sur des programmes factuels tirés des bibliothèques des principales marques de chaînes de Discovery, ainsi que sur des séries originales (impliquant souvent des retombées de programmes existants. des réseaux Discovery) et d'autres contenus acquis. Il a été lancé pour la première fois en Inde le 23 mars 2020. Il s'est étendu au Royaume-Uni et en Europe via un changement de marque des plates-formes Dplay existantes, et a été lancé aux États-Unis le 4 janvier 2021.

Site Web : discoveryplus.com

