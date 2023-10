Bleacher Report (souvent abrégé en B/R) est un site Web axé sur le sport et la culture sportive. Son siège social est à San Francisco, avec des bureaux à New York et à Londres. Bleacher Report a été acquis par Turner Broadcasting System en août 2012 pour 175 millions de dollars. En mars 2018, Bleacher Report et Turner Sports ont lancé B/R Live, un service de streaming vidéo par abonnement proposant des retransmissions en direct de plusieurs événements sportifs majeurs.

Site Web : bleacherreport.com

