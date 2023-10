CBS Sports est la division sportive de la chaîne de télévision américaine CBS. Son siège social se trouve dans le bâtiment CBS sur West 52nd Street, dans le centre de Manhattan, à New York, avec des programmes produits à partir du Studio 43 du CBS Broadcast Center sur West 57th Street. Les principales propriétés sportives de CBS comprennent la NFL, le football de la Southeastern Conference (SEC), le basket-ball universitaire de la Division I de la NCAA (y compris les retransmissions du tournoi de basket-ball masculin de la NCAA) et le golf du PGA Tour, y compris les Masters et le PGA Championship. La branche en ligne de CBS Le sport est CBSSports.com. CBS a acheté SportsLine.com en 2004 et CBSSports.com fait aujourd'hui partie de CBS Interactive. Le 26 février 2018, suite au succès de son réseau d'information en ligne CBSN, CBS Sports a lancé CBS Sports HQ, un réseau d'information sportive linéaire 24h/24 et 7j/7, en ligne uniquement. Le réseau se concentre entièrement sur l'actualité sportive, les résultats, les faits saillants et l'analyse. (Les programmes de sports et de golf universitaires de CBS Sports qu'il distribue en direct sont généralement mis à disposition gratuitement via des flux séparés, tout comme un nombre limité d'émissions nationales de la NFL ; le reste nécessite un abonnement CBS All Access pour être visionné en ligne, avec CBS Sports Programmation réseau nécessitant un abonnement TV Everywhere.) CBS Sports a été honoré lors de la 59e édition des Emmy Awards de technologie et d'ingénierie pour ses réalisations exceptionnelles en matière de technologie multimédia avancée pour l'amélioration synchrone du contenu télévisuel original à usage interactif pour son programme March Madness on Demand. Le 31 août 2013, CBS Sports a déployé son précédent package graphique et d'animation qui a été utilisé pour la première fois dans la couverture réseau du Super Bowl XLVII. De plus, conformément au code Active Format Description #10, CBS Sports est passé à une présentation boîte aux lettres au format 16:9 utilisée pour toutes les émissions sportives, y compris la SEC sur CBS et la NFL sur les émissions CBS. Le 30 novembre 2015, CBS Sports a publié un nouveau logo afin de coïncider avec la couverture du Super Bowl 50 par le réseau. Le réseau a également créé un nouveau package graphique à l'antenne qui a fait ses débuts dans le cadre de la programmation hebdomadaire du Super Bowl du réseau. Après le jeu, le package graphique a commencé à être utilisé dans tous leurs événements de programmation, y compris leur production conjointe de NCAA March Madness avec Turner Sports. Les Masters, qui conservent un contrôle important sur la production de leur événement, ont continué à utiliser l'ancien style graphique du réseau initialement dévoilé en 2007 jusqu'en 2019, date à laquelle ils ont lancé un nouveau package graphique. En outre, les diffusions des matchs de football du jeudi soir du réseau ont continué à utiliser le style graphique utilisé à l'origine depuis ses débuts en 2014 jusqu'à l'expiration de ses droits sur ce package en 2018.

Site Web : cbssports.com

