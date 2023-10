Genius est une société américaine de médias numériques. Fondé à l'origine en août 2009 par Tom Lehman, Ilan Zechory et Mahbod Moghadam, le site permet aux utilisateurs de fournir des annotations et une interprétation des paroles de chansons, des actualités, des sources, de la poésie et des documents. Initialement lancée sous le nom de Rap Genius et axée sur la musique hip-hop, la société a attiré l'attention et le soutien de célébrités, ainsi que du capital-risque, permettant une croissance ultérieure. Le site s'est étendu en 2014 pour couvrir d'autres formes de médias, tels que la pop, la littérature, le R&B, et a ajouté une plateforme d'annotation intégrée. La même année, une application iPhone est lancée. Pour refléter ces nouveaux objectifs, le site a été relancé sous le nom de Genius en juillet 2014. Une version Android a été publiée en août 2015, et en 2016 et 2017, la société a commencé à produire du contenu vidéo original axé sur la musique et à organiser des événements et des concerts en direct.

