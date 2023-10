Yanka Industries, Inc., faisant affaire sous le nom de MasterClass, est une plateforme américaine d'abonnement à l'éducation en ligne sur laquelle les étudiants peuvent accéder à des tutoriels et à des conférences préenregistrées par des experts dans divers domaines. Le concept de MasterClass a été conçu par David Rogier et Aaron Rasmussen. Les cours ne sont généralement pas interactifs, même si au moins un cours comprenait des devoirs interactifs dans lesquels l'étudiant interagissait avec d'autres étudiants, en personne ou via Skype.

Site Web : masterclass.com

