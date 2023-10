VMEdu est un leader dans le secteur de la formation professionnelle et de la certification et a facilité la formation de plus de 500 000 étudiants provenant de plus de 3 500 entreprises dans plus de 150 pays avec un taux de réussite de 98,7 % grâce à son réseau mondial de plus de 1 100 prestataires de formation. Grâce aux cours de la plateforme VMEdu, les prestataires de formation peuvent dispenser une formation de haute qualité à l'aide des supports de cours en ligne et en classe de VMEdu et inscrire les étudiants aux cours programmés de VMEdu de manière transparente. Les étudiants et les employés peuvent également participer à des cours en ligne, des conférences vidéo, des podcasts, des tests pratiques simulés et bien plus encore, le tout à partir d'un seul portail. VMEdu élimine tous les soucis concernant le développement du matériel de cours, la création de cours vidéo et le développement de podcasts, de tests pratiques simulés, etc. Outre les organismes de formation professionnelle, VMEdu aide également les entreprises à répondre à leurs différents besoins de formation grâce à ses offres de plateforme. VMEdu sert de marché en réunissant des experts en contenu du monde entier et utilise son expertise de pointe en matière de création de contenu pour créer des cours en ligne et en classe de la meilleure qualité. Cette qualité est offerte aux étudiants du monde entier grâce à son réseau mondial de plus de 1 100 partenaires de formation. Chaque cours VMEdu s'accompagne de l'assurance d'un contenu cohérent et de haute qualité présenté dans plusieurs formats, tels que des vidéos, des podcasts, des tests simulés et des applications mobiles qui garantissent une expérience d'apprentissage complète et pratique aux étudiants.

Site Web : vmedu.com

