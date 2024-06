BrainStation est le leader mondial de la formation aux compétences numériques et de la transformation de la main-d'œuvre. BrainStation embauche des instructeurs issus des entreprises les plus innovantes et les plus avancées en matière numérique au monde, notamment Google, Facebook, Shopify, Amazon et Nike. Ces experts du secteur nous aident à concevoir et à diffuser notre contenu et, depuis 2020, BrainStation a formé plus de 100 000 professionnels et certaines des plus grandes entreprises du monde dans nos disciplines principales ; données, conception, développement Web, produit et marketing. BrainStation permet aux étudiants d'apprendre grâce à des expériences de formation en ligne dirigées par un instructeur dans 100 pays et possède des bureaux et des campus physiques à New York, Londres, Miami, Toronto et Vancouver pour proposer également des formations en personne de qualité supérieure.

Site Web : brainstation.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à BrainStation. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.