Onesaz aide les écoles à organiser des examens, des devoirs et à communiquer avec les étudiants à l'aide de diverses intégrations de vidéoconférence telles que Zoom, Vimeo et bien d'autres fonctionnalités qui améliorent la vie des étudiants et aide également les enseignants à obtenir une analyse approfondie des performances des élèves aux examens et aux devoirs, ce qui peut aider. l'élève est plus performant et apprend plus vite

Site Web : onesaz.com

