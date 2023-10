Edmodo est une entreprise de technologie éducative proposant une plateforme de communication, de collaboration et de coaching aux écoles et aux enseignants de la maternelle à la 12e année. Le réseau Edmodo permet aux enseignants de partager du contenu, de distribuer des quiz, des devoirs et de gérer la communication avec les élèves, les collègues et les parents. Edmodo est centré sur l'enseignant dans sa conception et sa philosophie : les élèves et les parents ne peuvent rejoindre Edmodo que s'ils y sont invités par un enseignant. Les enseignants et les étudiants peuvent passer beaucoup de temps sur la plateforme, à la fois en classe et en dehors. Edmodo est gratuit, mais il propose également des services premium.

Site Web : new.edmodo.com

