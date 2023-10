Google Classroom est un service Web gratuit développé par Google pour les écoles qui vise à simplifier la création, la distribution et la notation des devoirs. L'objectif principal de Google Classroom est de rationaliser le processus de partage de fichiers entre enseignants et élèves. On estime qu'entre 40 et 100 millions d'utilisateurs utilisent Google Classroom. Google Classroom intègre Docs, Sheets, Slides, Gmail et Agenda dans une plate-forme cohérente pour gérer la communication entre les élèves et les enseignants. Les étudiants peuvent être invités à rejoindre une classe via un code privé ou automatiquement importés depuis un domaine scolaire. Les enseignants peuvent créer, distribuer et corriger des devoirs au sein de l'écosystème Google. Chaque classe crée un dossier distinct dans le Drive de l'utilisateur respectif, dans lequel l'élève peut soumettre son travail pour qu'il soit noté par un enseignant. Les devoirs et les dates d'échéance sont ajoutés au calendrier Google, chaque devoir peut appartenir à une catégorie (ou un sujet). Les enseignants peuvent suivre les progrès de chaque élève en examinant l'historique des révisions d'un document, et après avoir été notés, les enseignants peuvent rendre leur travail avec des commentaires. Classroom propose également des applications mobiles disponibles sur Android et iOS.

Site Web : edu.google.com

