Google Forms est une application d'administration d'enquêtes incluse dans la suite bureautique Google Drive et Google Classroom avec Google Docs, Google Sheets et Google Slides. Forms propose toutes les fonctionnalités de collaboration et de partage trouvées dans Docs, Sheets et Slides.

Site Web : docs.google.com

