Engagez, évaluez et personnalisez votre classe avec Socrative ! Les enseignants peuvent lancer des évaluations formatives via des quiz, des sondages à questions rapides, des tickets de sortie et des courses spatiales, le tout avec leur application Socrative Teacher. Socrative notera, regroupera et fournira instantanément des visuels des résultats pour vous aider à identifier les opportunités d'enseignement ultérieur. Gagnez du temps et visualisez la compréhension des élèves quand cela compte, maintenant ! Pour commencer à utiliser Socrative, inscrivez-vous simplement pour un compte Socrative Teacher. Votre compte Socrative fonctionnera avec d'autres applications Socrative et via tous les navigateurs. Les étudiants peuvent se connecter à votre salle unique en ouvrant leurs applications ou en rejoignant votre salle sur Socrative depuis n'importe quel appareil. - Visualiser la compréhension des élèves - Posez des questions à choix multiples et vrai/faux - Posez des questions ouvertes et votez sur les résultats - Créez vos propres quiz (notés instantanément pour vous) - Partagez des quiz avec d'autres enseignants - Remettre les tickets de sortie de fin de cours - Jouez à des jeux avec notre course spatiale ! - Visualisez les résultats des étudiants en temps réel - Rapports - Télécharger, envoyer par e-mail ou envoyer à Drive

Site Web : b.socrative.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Socrative Teacher. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.