Les étudiants partagent leur compréhension en répondant à des questions d'évaluation formative sous divers formats : quiz, sondages à questions rapides, tickets de sortie et courses spatiales. Une fois que les étudiants lancent l'application Socrative Student, ils seront invités à rejoindre la salle du professeur via le code unique de l'enseignant. Aucun compte étudiant n'est nécessaire ! - Visualisez la compréhension des élèves et de toute la classe - Questions à choix multiples et vrai/faux - Questions ouvertes et vote sur les résultats - Billets de sortie de fin de cours - Jouez à des jeux avec notre Space Race ! - Rapports de niveau classe, question et étudiant

Site Web : b.socrative.com

