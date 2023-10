Minds est un réseau social basé sur la blockchain de technologie alternative. Les utilisateurs peuvent gagner de l'argent ou de la crypto-monnaie en utilisant Minds, et les jetons peuvent être utilisés pour booster leurs publications ou financer d'autres utilisateurs. Minds a été décrit comme plus axé sur la confidentialité que les réseaux de médias sociaux traditionnels. Engadget et Vice ont critiqué Minds pour sa prépondérance d'utilisateurs et de contenus d'extrême droite.

Site Web : minds.com

