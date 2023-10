DoorDash Inc. est un service américain de livraison de plats préparés à la demande fondé en 2013 par les étudiants de Stanford Tony Xu, Stanley Tang, Andy Fang et Evan Moore. Entreprise soutenue par Y Combinator, DoorDash est l'une des nombreuses entreprises technologiques qui utilisent des services logistiques pour proposer la livraison de nourriture à la demande depuis les restaurants. DoorDash a été lancé à Palo Alto et, en mai 2019, s'est étendu à plus de 4 000 villes et propose une sélection de 340 000 magasins aux États-Unis, au Canada et en Australie. La société vaut actuellement plus de 13 milliards de dollars et constitue le plus grand service de livraison tiers aux États-Unis, dépassant Grubhub en 2019.

Site Web : doordash.com

