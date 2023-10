GoDaddy Inc. est une société américaine d'enregistrement de domaines Internet et d'hébergement Web cotée en bourse, dont le siège est à Scottsdale, en Arizona et constituée dans le Delaware. En juin 2020, GoDaddy comptait plus de 20 millions de clients et plus de 7 000 employés dans le monde. L'entreprise est connue pour sa publicité à la télévision et dans les journaux. Il a été impliqué dans plusieurs controverses liées à la censure.

Site Web : godaddy.com

