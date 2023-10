Chegg, Inc. est une société américaine de technologie éducative basée à Santa Clara, en Californie. Elle propose la location de manuels numériques et physiques, des solutions de manuels scolaires, des cours particuliers en ligne et d'autres services aux étudiants. La société a été lancée en 2005 et a commencé à être cotée à la Bourse de New York en novembre 2013. En mars 2020, la société a déclaré avoir 2,9 millions d'abonnés aux services Chegg.

Site Web : chegg.com

