Box, Inc. (anciennement Box.net) est une société Internet américaine basée à Redwood City, en Californie. La société se concentre sur la gestion de contenu cloud et les services de partage de fichiers pour les entreprises. Les clients et applications officiels sont disponibles pour Windows, macOS et plusieurs plates-formes mobiles. Box a été fondée en 2005.

Site Web : box.com

