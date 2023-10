Databricks est une société fondée par les créateurs originaux d'Apache Spark. Databricks est né du projet AMPLab de l'Université de Californie à Berkeley, qui a participé à la création d'Apache Spark, un framework informatique distribué open source construit sur Scala. Databricks développe une plate-forme Web pour travailler avec Spark, qui fournit une gestion automatisée des clusters et des blocs-notes de style IPython. En plus de créer la plateforme Databricks, la société co-organise des cours en ligne ouverts à grande échelle sur Spark et organise la plus grande conférence sur Spark – Spark Summit.

Site Web : accounts.cloud.databricks.com

