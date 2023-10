Quora est un site américain de questions-réponses où les questions sont posées, répondues, suivies et éditées par les internautes, soit de manière factuelle, soit sous forme d'opinions. Son propriétaire, Quora Inc., est basé à Mountain View, en Californie, aux États-Unis. La société a été fondée en juin 2009 et le site Web a été mis à la disposition du public pour la première fois le 21 juin 2010. Les utilisateurs peuvent collaborer en modifiant les questions et en suggérant des modifications aux réponses soumises par d'autres utilisateurs. Le site Web a été visité par 300 millions de personnes uniques par mois.

Site Web : quora.com

