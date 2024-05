Data Deposit Box est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de sauvegarde et de stockage cloud pour les revendeurs informatiques, les fournisseurs de services gérés (MSP) et les petites et moyennes entreprises (PME). La technologie brevetée de l'entreprise permet aux PME de sauvegarder et de gérer un nombre illimité d'appareils (y compris Windows, macOS, iOS, Android, Synology et QNAP NAS) avec une seule application facile à utiliser. Depuis 2002, plus de 350 000 utilisateurs et plus de 200 partenaires, dans 53 pays, ont fait confiance à Data Deposit Box pour leur apporter Protection Peace of Mind™. La technologie brevetée de l’entreprise est soutenue par une Protection Garantie™ de pointe.

Site Web : datadepositbox.com

