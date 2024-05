Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Cove Data Protection, de N-able, est un service cloud de sauvegarde et de reprise après sinistre pour les serveurs, les postes de travail et Microsoft 365™, le tout géré à partir d'un tableau de bord Web mutualisé. Cove a été créé et optimisé pour le cloud, de sorte que les sauvegardes incrémentielles sont jusqu'à 60 fois plus petites qu'avec les produits de sauvegarde d'image traditionnels. Cela vous permet de sauvegarder plus souvent et le format de livraison SaaS réduit le temps administratif, réduisant ainsi votre coût de prestation de services. Le stockage dans notre cloud privé est inclus, avec des centres de données dans le monde entier.

Site Web : n-able.com

