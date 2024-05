Fondée en 2011, CloudAlly, une société OpenText, a été pionnière en matière de sauvegarde et de restauration SaaS de niveau entreprise. Nous proposons une suite robuste de solutions de sauvegarde et de récupération de premier ordre pour Microsoft 365, Google Workspace, SharePoint/OneDrive, Salesforce, Box.com et DropBox.com. Pourquoi sauvegarder en mode SaaS ? Vos données critiques pour l'entreprise sur le cloud sont susceptibles d'être perdues en raison d'erreurs humaines, d'intentions malveillantes, d'erreurs de synchronisation et d'attaques de logiciels malveillants. Les options d’archivage natif sont limitées dans le temps. Travaillez en toute sécurité sur le cloud avec le filet de sécurité d'une sauvegarde fiable et d'une restauration rapide. Comment CloudAlly peut-il vous aider ? Sauvegarde et récupération complètes d'Office 365, G Suite CloudAlly protège de manière complète les données d'entreprise Office 365, G Suite, SharePoint, OneDrive, DropBox, Box.com et Salesforce contre toute destruction accidentelle ou malveillante grâce à des sauvegardes automatisées quotidiennes. Nos sauvegardes sont strictement sécurisées et stockées sur le stockage Amazon S3 crypté AES-256 dans des centres de données situés aux États-Unis, dans l'UE ou en Australie. Avec une rétention illimitée, CloudAlly vous permet de récupérer facilement les données SaaS perdues à un niveau granulaire et à tout moment. Atténuez les effets d’une violation de données et assurez la continuité de vos activités grâce à une reprise après sinistre rapide.

Site Web : cloudally.com

