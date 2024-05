SkyKick est une plateforme de gestion cloud qui aide les fournisseurs de services informatiques à créer des activités cloud plus performantes. Nos produits et notre plateforme SaaS sont conçus pour rendre simple et efficace l'automatisation des flux de travail informatiques dans le cloud. Cloud Manager – Automatisez, gérez et sécurisez votre service d'assistance cloud Un volet unique pour une gestion sécurisée et efficace des clients sur les applications cloud Microsoft 365 et cross-SaaS. L'automatisation du Help Desk aide les MSP à rationaliser l'administration du cloud pour une prestation de services plus rapide, plus simple et plus cohérente. Prenez les devants grâce à l'automatisation des services générateurs de revenus tels que Microsoft Teams, ainsi qu'aux évaluations et mesures correctives de sécurité. De plus, transformez facilement des flux de travail complexes en automatisation pour une utilisation généraliste dans une application intuitive, le tout soutenu par des couches de sécurité robustes, des contrôles basés sur les rôles et des rapports. Sauvegarde cloud – Protégez Microsoft 365 et augmentez vos revenus récurrents Protégez les données des clients, atténuez les impacts des cyberattaques, améliorez la rétention et augmentez les revenus récurrents avec la solution de sauvegarde Office 365 leader du marché. Y compris une couverture complète du client Microsoft 365, notamment Exchange Online, SharePoint for Business, OneDrive for Business, Microsoft Teams et Office 365 Groups. Avec un stockage et une conservation illimités, une recherche rapide et une restauration en un clic, une configuration et une gestion faciles, ainsi que des options d'achat et de déploiement flexibles – SkyKick Cloud Backup est votre moteur d'accélération commerciale. Suites de migration – Migrations Microsoft 365 plus prévisibles et sans stress Faites évoluer votre activité cloud grâce à l'automatisation pour des migrations rationalisées qui ravissent les clients, réduisent les risques et font gagner du temps. Les partenaires informatiques ont classé SkyKick n°1 parmi les fournisseurs de migration Office 365 dans les catégories jugées les plus importantes, notamment la rentabilité des partenaires, la réduction des risques, la facilité d'utilisation et la qualité globale des données.

Site Web : skykick.com

