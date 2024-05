BDRCloud est un logiciel de sauvegarde et de récupération cloud complet et rentable pour protéger les données sur les applications SaaS (Microsoft 365, Google Workspace), les serveurs (Windows, Linux), les applications et bases de données (Microsoft Exchange Server, SQL Server, SharePoint Server) et Points de terminaison (Windows, Mac). * Services de sauvegarde directs vers le cloud : BDRCloud permet des transferts directs de données vers le cloud. Vous pouvez protéger vos données en toute transparence grâce aux solutions de sauvegarde directe vers le cloud de BDRCloud pour les serveurs, les points de terminaison, Microsoft 365, Google Workspace et les applications/bases de données. * Reprise après sinistre dans le cloud : assurez la continuité de vos activités grâce à la reprise après sinistre dans le cloud de BDRCloud, fournissant un filet de sécurité robuste pour les données critiques de vos clients en temps de crise. BDRCloud garantit une récupération sécurisée et efficace, minimisant les temps d'arrêt et préservant la continuité des activités. * Approche sans infrastructure : BDRCloud élimine le besoin d'une infrastructure sur site et les défis associés à la maintenance des serveurs de sauvegarde physiques et des systèmes de stockage. L'approche sans infrastructure garantit que les entreprises et les MSP peuvent se concentrer sur la fourniture de services exceptionnels à leurs clients sans être alourdis par les contraintes des configurations de sauvegarde traditionnelles. * Intégration rapide du client : démarrez vos services de sauvegarde rapidement et sans effort en tant que MSP avec la solution directe vers le cloud de BDRCloud. Simplifiez votre processus d'intégration pour une mise en route rapide, garantissant une expérience fluide et simple dans la fourniture de services de sauvegarde à vos clients.

Site Web : bdrcloud.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à BDRCloud. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.