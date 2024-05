Clumio aide les organisations à simplifier la protection des données dans AWS. Sa solution SaaS sécurisée et isolée permet aux organisations de respecter des exigences de conformité strictes, de sauvegarder et de restaurer les données en quelques minutes et d'obtenir une meilleure visibilité pour optimiser les coûts de stockage dans le cloud. Construit comme une solution SaaS cloud native, Clumio ne nécessite aucun déploiement de composants logiciels ou matériels pour commencer à protéger les données Amazon S3. Les clients connectent simplement leur environnement AWS au service Clumio via une méthode d'authentification sécurisée. La classification des données peut être réalisée via la fonctionnalité Groupe de protection de Clumio qui permet de sauvegarder ou d'exclure des objets S3 spécifiques de la sauvegarde. En appliquant des politiques globales aux groupes de protection, des sauvegardes axées sur la conformité sont créées puis surveillées via des rapports intuitifs et des alertes proactives. Les sauvegardes Clumio pour Amazon S3 sont stockées en dehors du compte AWS du client, sont immuables et ne peuvent pas être supprimées. Les fonctionnalités intuitives de recherche et de navigation permettent d'effectuer une récupération granulaire rapide dans les compartiments et les régions AWS. Les sauvegardes Clumio sont optimisées en termes de coût en supprimant les frais généraux liés à la gestion des versions d'objets et aux petits coûts de fichiers.

