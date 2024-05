Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

IBackup est une solution simple de sauvegarde de fichiers en ligne qui permet aux utilisateurs de sauvegarder un nombre illimité d'appareils PC, Mac et Linux sur un seul compte. IBackup, les solutions intégrées de stockage de sauvegarde en ligne, comprennent des applications qui proposent la planification automatique des sauvegardes, la compression des données, le cryptage, la sauvegarde incrémentielle après la sauvegarde complète initiale, la gestion des versions et les sauvegardes locales sécurisées. IBackup prend en charge la sauvegarde de fichiers ouverts, la sauvegarde de l'état du système et la sauvegarde des serveurs et bases de données en cours d'exécution : MS SQL Server, MS Exchange Server, Hyper-V, MS SharePoint Server et Oracle Server.

Site Web : ibackup.com

