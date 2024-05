Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Ottomatik est un service de type Backup-as-a-Service (BaaS), ce qui signifie que vous devrez installer leur agent sur vos serveurs et gérer les données sauvegardées depuis leur panneau d'administration. Ottomatik est un service payant, mais il existe toujours une option gratuite disponible qui convient aux utilisateurs ne disposant que d'un seul serveur. Ainsi, avec l'utilisation gratuite, vous pouvez créer une tâche de sauvegarde avec une fréquence de sauvegarde maximale d'une fois par jour, tout en bénéficiant de la prise en charge de l'envoi de données de sauvegarde vers vos comptes de stockage comme Google Drive, Amazon S3,… Cependant, pour les sites Web et les serveurs plus critiques, vous pouvez envisager d'utiliser le package Professionnel, qui permet davantage de tâches de sauvegarde et une fréquence de sauvegarde maximale de toutes les 5 minutes, garantissant ainsi une sauvegarde des données en temps réel.

Site Web : ottomatik.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Ottomatik. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.