Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

ZipCloud est un logiciel de sauvegarde en ligne basé sur le cloud. Avec Zip Cloud, vous pouvez synchroniser de manière transparente vos fichiers sur plusieurs ordinateurs, décider quels fichiers et dossiers vous souhaitez synchroniser et choisir où vous souhaitez les synchroniser. Le panneau de contrôle en ligne de Zip Cloud vous donne accès à tous vos fichiers sauvegardés et synchronisés depuis n'importe quel appareil doté d'une connexion Internet. Zip Cloud vous offre la possibilité de partager vos fichiers et dossiers entre amis, famille ou coéquipiers et de les inviter par e-mail, Facebook ou Twitter.

Site Web : zipcloud.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à ZipCloud. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.