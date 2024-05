Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Nexetic Shield est un service de sauvegarde cloud qui offre une sauvegarde illimitée des données de votre entreprise. Notre service de sauvegarde sauvegarde automatiquement tous vos fichiers et modifications de fichiers contenus sur votre ordinateur. Si l'ordinateur portable ou de bureau de votre entreprise est endommagé, perdu ou volé, ou si vous souhaitez simplement revenir en arrière, vous pouvez tout restaurer en appuyant simplement sur un bouton. Toutes les données que nous sauvegardons peuvent également être restaurées sur un autre ordinateur. Shield fonctionne de manière totalement autonome. Il s’agit toujours d’effectuer une sauvegarde de vos données, sans aucune implication de l’utilisateur. Lorsque vous utilisez Shield, vous n’avez jamais à vous soucier de la perte des données critiques de votre entreprise. Principales caractéristiques * Sauvegarde continue des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables * Données illimitées - Versions de fichiers illimitées * Restauration facile en 1 étape - retour à l'emplacement d'origine * Aucune restriction de bande passante | Vitesse de téléchargement maximale * 1 an de conservation des fichiers supprimés * Données stockées en Finlande (pas aux États-Unis) * Conformément aux politiques de sécurité des données de l'UE. * Matériel de qualité entreprise * Évolutivité abordable * Données cryptées avec la technologie AES 256

