CloudCasa est un service de sauvegarde, de récupération, de reprise après sinistre et de migration Kubernetes destiné aux équipes de développement, DevOps, d'ingénierie de plateforme et d'opérations informatiques. Il prend en charge AKS et toutes les autres distributions et services gérés Kubernetes majeurs, notamment EKS, GKE et Red Hat OpenShift. Avec CloudCasa, vous pouvez également gérer de manière centralisée les installations de sauvegarde Velero existantes sur plusieurs clusters et fournisseurs de cloud. Installez simplement l'agent sur vos clusters et laissez CloudCasa faire tout le travail acharné de protection des ressources de votre cluster et des données persistantes contre les erreurs humaines, les failles de sécurité et les pannes de service, assurant ainsi la continuité des activités et la conformité dont votre entreprise a besoin.

Site Web : cloudcasa.io

