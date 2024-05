Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Sauvegardes cloud canadiennes Une sauvegarde cloud de niveau entreprise qui conserve vos données à 100 % au Canada. Nous nous concentrons sur les petites entreprises à travers le Canada et fournissons un client de sauvegarde logiciel robuste et sécurisé qui ne nécessite aucun matériel ni coûts initiaux. Il s'agit d'une sauvegarde hybride qui vous permet de sauvegarder localement ainsi que sur le cloud, notre client comprend des agents pour Exchange, SQL, MySQL, Oracle, Lotus Notes et fonctionne sous Windows, Mac ou Linux. Hébergement de sites Web Un service d'hébergement de sites Web axé sur la prise en charge des besoins des clients d'un développeur ou d'un concepteur Web. nous répondons aux besoins de soutien de base de leurs clients, afin qu'ils puissent se concentrer sur ce pour quoi ils sont bons.

Site Web : cloudpockets.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à CloudPockets. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.