Cloudback est une solution complète pour sécuriser vos référentiels. Sauvegardes quotidiennes automatiques et restaurations instantanées de vos référentiels GitHub, métadonnées et même LFS. Sauvegardez sur n’importe quel stockage de votre choix. *SOC2 en cours * Sauvegardes automatiques * Archives ZIP autonomes protégées par mot de passe avec cryptage AES-256 * Stockages clients : S3, OneDrive, Azure, GCP, Wasabi, Alibaba, etc. * Stockages Cloudback : États-Unis, UE, Royaume-Uni, Asie * Déduplication des données * Réplication de sauvegarde * Journal d'audit * Notifications instantanées par e-mail et messagerie : Slack, MS Teams, Discord * Prise en charge du verrouillage d'objet et des balises AWS S3 * Et beaucoup plus

