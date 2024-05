Xopero ONE Backup & Recovery est une solution de protection des données de niveau entreprise pour votre VMware, qui se distingue par sa simplicité, sa rentabilité et sa fiabilité, répondant aux attentes des environnements virtuels et hybrides les plus exigeants. Caractéristiques * Sauvegarde automatique et sans agent * Schémas et configuration de sauvegarde avancés * Options de stockage multiples (Xopero Cloud, AWS Storage, Wasabi Cloud, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage et tous les cloud ou ressources de disque local compatibles S3, SMB, NFS, CIFS) * Déduplication et réplication * Plusieurs options de récupération : restaurez les données de sauvegarde de manière granulaire, des machines entières, démarrez instantanément une VM ou effectuez une migration vers un autre environnement de VM. * Test de restauration : définissez un plan et une planification de restauration pour récupérer automatiquement la dernière copie de l'intégralité de la machine ou exécuter des machines virtuelles directement à partir de la sauvegarde pour tester les performances.

Site Web : xopero.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Xopero. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.