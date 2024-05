Zmanda est une solution de sauvegarde et de restauration d'entreprise éprouvée, fiable et hautes performances. Avec Zmanda, vous ne paierez pas au détail pour sauvegarder vos données. Au lieu de cela, vous obtenez une solution complète avec une assistance 24h/24 et 7j/7 à un coût 50 % inférieur à celui de la concurrence. Depuis 1991. Zmanda jouit de la confiance des entreprises, des gouvernements et des établissements d'enseignement du monde entier. Zmanda est open source basé sur les API standard OpenAPI V3. Il est fourni dans toutes les principales distributions Enterprise Linux, notamment Red Hat, Ubuntu, Debian, Rocky Linux et Fedora. Zmanda vous permet de sauvegarder sur le cloud, le NAS et le disque. Zmanda prend en charge des fonctionnalités avancées, telles que la protection contre les ransomwares avec air gap, la déduplication côté client, les sauvegardes incrémentielles permanentes et la confiance zéro. Il peut être déployé en tant que conteneur, VM ou instance hébergée par Zmanda.

