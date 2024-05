CrashPlan offre une tranquillité d'esprit grâce à une sauvegarde des données des points de terminaison sécurisée, évolutive et simple. Nous aidons les organisations à se remettre du pire scénario, qu’il s’agisse d’une catastrophe, d’une simple erreur humaine, d’un ordinateur portable volé, d’un ransomware ou d’une calamité encore inconnue. Nous continuons d’innover à mesure que le paysage du travail évolue, ce qui fait de CrashPlan un élément fondamental de la sécurité des données des organisations. Ce qui commence comme une sauvegarde et une restauration des points finaux devient une solution pour la récupération des ransomwares, les violations, les migrations et les conservations légales. CrashPlan protège plus de 50 000 organisations de classe mondiale, y compris les plus grandes marques mondiales. Bien qu'il existe en tant que produit depuis plus d'une décennie, en 2022, CrashPlan s'est séparé de notre précédente société mère pour se concentrer exclusivement sur la sauvegarde et la restauration. La société a son siège social à Minneapolis, Minnesota.

Site Web : crashplan.com

