SyncBackPro

Archiware se concentre sur des solutions interentreprises innovantes, efficaces et complètes. Les produits d'Archiware englobent les modules de la plateforme logicielle P5. La plateforme logicielle P5 comprend quatre modules combinables : Archive, Sauvegarde et Synchronisation. Ceux-ci permettent aux utilisateurs de synchroniser, sauvegarder et archiver des données dans des environnements hétérogènes : * Synchronisation P5 : répliquez les données pour garantir la haute disponibilité. * Sauvegarde P5 : sauvegardez les données du serveur sur disque et sur bande. * Archive P5 : déplacez ou migrez les données hors ligne vers un disque, une bande ou un cloud. * P5 Data Mover : une extension du module P5 Archive pour faciliter le déplacement et la copie des données sur disque, bande et cloud. ARCHIWARE est une société privée avec plus de 20 ans d'expérience dans les logiciels de gestion de données pour la sauvegarde, la synchronisation et l'archivage. Les logiciels d'Archiware s'adressent principalement aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'à l'industrie des médias et du divertissement.

Site Web : archiware.com

