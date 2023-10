SendGrid (également connu sous le nom de Twilio SendGrid) est une plate-forme de communication client basée à Denver, au Colorado, pour les e-mails transactionnels et marketing. L'entreprise a été fondée par Isaac Saldana, Jose Lopez et Tim Jenkins en 2009 et incubée dans le cadre du programme d'accélération Techstars. En 2017, SendGrid a levé plus de 81 millions de dollars et possède des bureaux à Denver, au Colorado ; Boulder, Colorado ; Irvine, Californie ; Redwood City, Californie ; et Londres.La société est devenue publique avec ses débuts à la Bourse de New York le 16 novembre 2017. Twilio a acquis SendGrid en février 2019.

Site Web : sendgrid.com

