Zoho Mail est un service d'hébergement de messagerie sécurisé pour les entreprises. Il dispose d'une plate-forme de collaboration intégrée pour permettre à l'ensemble de l'organisation de partager et de communiquer de manière transparente dans Inbox. C'est un mélange de courrier électronique classique et d'outils de collaboration modernes favorisant l'utilisation des commentaires, des likes et du partage. Zoho Mail est bien intégré à toutes les autres applications Zoho ainsi qu'aux applications externes populaires.

Site Web : mail.zoho.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Zoho Mail. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.