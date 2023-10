Yahoo! Mail est un service de messagerie lancé le 8 octobre 1997 par la société américaine Yahoo!, aujourd'hui filiale de Verizon. Il propose quatre forfaits de messagerie différents : trois pour un usage personnel (Basic, Plus et Ad Free) et un autre pour les entreprises. Depuis janvier 2020, Yahoo! Mail comptait 225 millions d'utilisateurs. Les utilisateurs peuvent accéder et gérer leurs boîtes aux lettres à l'aide d'une interface de messagerie Web, accessible à l'aide d'un navigateur Web standard. Certains comptes prenaient également en charge l'utilisation de protocoles de messagerie standard (POP3 et SMTP). Depuis 2015, les utilisateurs peuvent également connecter des comptes de messagerie non Yahoo au client de messagerie Web. Pendant de nombreuses années, les utilisateurs pouvaient ouvrir des comptes en utilisant soit « @yahoo.com », soit « @ymail.com », soit un compte national. (« @yahoo.fr » en France, « @yahoo.co.uk » au Royaume-Uni, « @yahoo.it » en Italie, etc.). Actuellement, Yahoo! permet uniquement aux utilisateurs d'enregistrer des comptes « @yahoo.com ».

Site Web : mail.yahoo.com

