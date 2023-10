Disroot Mail

Comptes de messagerie gratuits et sécurisés pour votre client IMAP de bureau ou via une interface Web. Disroot fournit des comptes de messagerie sécurisés pour votre client de bureau ou via une interface Web. La communication entre vous et le serveur de messagerie est cryptée avec SSL, offrant ainsi autant de confidentialité que possible. De plus, tous les e-mails envoyés depuis notre serveur sont également cryptés (TLS) si le serveur de messagerie du destinataire le prend en charge. Cela signifie que les e-mails ne sont plus envoyés sous forme de « carte postale » traditionnelle, mais sont en réalité placés dans une « enveloppe ». Néanmoins, nous vous encourageons à toujours être prudent lorsque vous utilisez la communication par courrier électronique et à utiliser le cryptage de bout en bout GPG pour garantir que votre correspondance est aussi privée que possible.

Site Web : mail.disroot.org

