Namecheap, Inc. est un registraire de noms de domaine accrédité par l'ICANN, qui propose l'enregistrement de noms de domaine et l'hébergement Web, basé à Phoenix, en Arizona, aux États-Unis. Namecheap est un fournisseur d'hébergement économique avec 11 millions d'utilisateurs enregistrés et 10 millions de domaines.

Site Web : namecheap.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Namecheap. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.