Fandom, également connu sous le nom de Wikia (surtout avant octobre 2016), est un service d'hébergement wiki et un domaine exploité par Fandom, Inc. (anciennement connu sous le nom de Wikia, Inc.), une société à but lucratif du Delaware fondée en octobre 2004 par Jimmy Wales et Angela Beesley. Depuis 2018, elle est dirigée par Perkins Miller en tant que PDG. Fandom utilise MediaWiki, le logiciel wiki open source utilisé par Wikipédia. Fandom, Inc. tire ses revenus de la publicité et de la vente de contenu, publiant la plupart des textes fournis par les utilisateurs sous licences copyleft. La société gère également le projet éditorial Fandom associé, proposant des informations sur la culture pop et les jeux. La plupart des wikis Fandom sont hébergés sous le domaine fandom.com, mais certains, en particulier ceux qui se concentrent sur des sujets autres que les franchises médiatiques, sont hébergés sous wikia.org. .

