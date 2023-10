Confluence est un wiki d'entreprise Web populaire (logiciel de collaboration) développé par la société de logiciels australienne Atlassian. Atlassian a écrit Confluence dans le langage de programmation Java et l'a publié pour la première fois en 2004. Confluence Standalone est livré avec un serveur Web Tomcat et une base de données hsql intégrés, et prend également en charge d'autres bases de données. La société commercialise Confluence en tant que logiciel d'entreprise, sous licence sur site. logiciel ou logiciel en tant que service exécuté sur AWS.

Site Web : atlassian.com

